رئيس البرلمان العربي: ندعم كل جهود الإعلام العربي في تحقيق النزاهة

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدور الكبير الذي يضطلع به الإعلام بمختلف أنواعه، في نقل الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث، وأهمية أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة، في رصد ونقل الأحداث، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، تفرض علينا التعامل بشكل احترافي مع الإعلام، مؤكدا حرص البرلمان العربي، على دعم كل الجهود التي تعنى بدعم التشريعات الخاصة بالإعلام، وحماية العاملين به.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، للكاتب الصحفي جمال بن محمد الياقوت عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة.

وأشاد العسومي، بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الدولي للصحفيين، في الدفاع عن حقوقهم، وأداء واجبهم المهني بكل حيادية وشفافية، في نقل الأحداث العالمية على كل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، مشددا على ضرورة أن يتمتع الإعلام بالحرية في تغطية الأحداث، لكن وفق ضوابط مهنية، مشيدا بدور الاتحاد العام للصحفيين العرب، والدور الصحفي والإعلامي البارز لـ«الياقوت»، الذي أثرى الساحات الأدبية والمكتبات.

وقدم الياقوت، خالص شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي، على حسن استقباله، مشيدا بما يحققه البرلمان العربي من تطور كبير خلال فترة رئاسته، ما يعزز من دور المنظمة الدولية على المستوى العربي، في دعم الديمقراطية، والدفاع عن قضايا الأمة ومقدراتها.