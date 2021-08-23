يُساهم استهلاك الأنواع المُختلفة من الفواكه في حصول الجسم على مُعظم العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها، لذلك يُنصح بالتنويع في الفاكهة فليس هناك نوع معين يغني عن باقي الأنواع.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 12 جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر المانجو

وصل سعر كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا.

أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثري الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثري الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر الكيوي

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الرمان

وتراوح سعر الرمان بين 6 إلى 6.5 جنيه.