سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 23-8-2021 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا اليوم مقابل الجنيه المصري وذلك بناء على آليات العرض والطلب، لذا ترصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة سعر الريال السعودي في مصر اليوم، الاثنين 23 أغسطس الحالي في بعض البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، مسجلًا نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، و18.21 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.