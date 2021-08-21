سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-8-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي، اليوم، تباينًا في البنوك المختلفة، ومن منطلق حرص واهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات بشكل يومي، ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 21 أغسطس في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية، وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، وفق الموقع الرسمي للبنك، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم السبت نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وأخيرا في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي، اليوم، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

كما جاءت أسعار العملات الأجنبية المختلفة وفق تحديث الأسعار على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك اليوم السبت على النحو التالي:

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس اليوم، بنحو 18.35 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، و18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية،وسجّل في بنك مصر، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

فيما شهد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فسجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.