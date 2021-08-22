السيسي يبحث مع رئيس الحكومة الإسبانية هاتفيًا العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الحكومة الإسبانية لـ«السيسي»: نحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً على الجانب الاستثماري، تعزيزاً لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.

وبدوره، أشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.