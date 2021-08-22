القصير: ننفق مليارات لاستصلاح ألف فدان.. و«الدلتا الجديدة» مشروع القرن

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيهات في سبيل إضافة أرض جديدة للرقعة الزراعية، وبالتالي يجب توعية المواطنين بأهمية الكف عن التعدي على الأراضي الزراعية، «إحنا بنصرف مليارات عشان نزود ألف فدان، وبتاخد مش فلوس بس، دي بتاخد جهد وتكلفة وأبحاث، لازم يبقى فيه دور إعلامي لتوعية المواطنين، إحنا عندنا 50 باحث يعملون في قطاعات التربة والمعادن وتحليل التربة».

الدلتا الجديدة يُعد مشروع عبقري

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن مشروع الدلتا الجديدة، يُعد مشروع عبقري، من الممكن إطلاق عليه مشروع القرن، إذ أن المشروع يُعد تنمويًا يقع على مساحة 2.2 مليون فدان، أي أكثر من 50% من مساحة الدلتا التي يسكن عليها ملايين المصريين منذ مئات السنين، وسيكون مخصص لها مليون فدان للزراعة فقط، فضلًا عن أنشطة تنموية والانتاج الحيواني والاستزراع السمكي التكاملي.

الدلتا الجديدة ستكون ظهير 6 مدن صناعية كبرى

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أننا نعمل طفرة في مشروع الدلتا الجديدة، وله مميزات عديدة، إذ سيتم عمل شبكة طرق، فضلًا عن أن الدلتا الجديدة ستكون ظهير 6 مدن صناعية كبرى مثل أكتوبر وسفنكس والسادات وبرج العرب والإسكندرية، وقريب للغاية من الدلتا، فضلًا عن قربة الأكثر من الموانئ بجميع أنواعها، وقريب من المناطق السكنية، وبالتالي من الممكن العمل على نقل السكان لتلك المناطق.

مشروع «الدلتا الجديدة» سيكلف الدولة مليارات الجنيهات

وأردف، أنه من الممكن استخدام كل الأساليب الجديدة في الزراعة في هذا المشروع، واستخدام تكنولوجيا في الزراعة والذكاء الاصطناعي والميكنة على نطاق واسع، «ممكن نزرع فيه سلع ذات قيمة اقتصادية عالية تساهم في عملية التصدير، وكذلك نباتات طبية، ده مشروع سيحقق نهضة وطفرة زراعية، لأنه معتمد على مليون فدان زراعة صافي، ونعتمد فيه على المياه الجوفية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي وانشاء محطات معالجة ومحطات تجلية وشبكة طرق وبينة تحتية وشبكة كهرباء، ده مليارات، لازم الناس تعرف احنا بنعمل ايه».