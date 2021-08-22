البريد: الذكور أكثر استخداما للمحافظ الإلكترونية.. النساء يفضلن كروت الائتمان

قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إن الجهاز القومي للاتصالات أكد أن المحافظ الإلكترونية زادت بنسبة 16%، وعدد المحافظ وصل لأكثر من 16 مليون محفظة إلكترونية، وعدد العمليات على هذه المحافظ وصل لـ81 مليون عملية تتم على 16 مليون محفظة في النصف الأول من العام 2021، وهذا دليل على أن المواطنين أصبحوا يعتمدون على هذه الوسيلة في تحويلات الأموال والمشتريات.

الفترة المقبلة قد نصل لأعلى من ذلك بكثير مع نهاية هذا العام

وأضاف «منصور»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن زيادة المحافظ هذا العام لم تكن كثيرة، بسبب إلى الطفرة التي حدثت في العام الماضي، ولكن العمليات على هذه المحافظ زادت بشكل كبير للغاية، وهذا دليل على أن هناك زيادة في استخدام المحافظ بقوة، وهذا يوحي بأن الفترة المقبلة قد نصل لأعلى من ذلك بكثير مع نهاية هذا العام.

11.5 مليون محفظة إلكترونية للذكور و 4.8 مليون للإناث

وأشار الأمين العام لهيئة البريد المصري، إلى أن هناك 11.5 مليون محفظة إلكترونية للذكور، و4.8 مليون محفظة للإناث، مشيرًا إلى أن إقبال الذكور على المحافظ أكثر من الإناث، وذلك يرجع إلى أنهم الأكثر استخداما للمحافظ في دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفون، أما السيدات فنسبتهن في استخدام الكروت الائتمانية أعلى من الرجل بسبب التسوق، كما أن البريد المصري يقدم خدماته منذ 156 عاما، ولديه أكثر من 20 مليون مصري يتعامل مع البريد.

البريد يخدم يوميا مليون مواطن

وأوضح أن البريد يخدم يوميًا مليون مواطن، وهذه الخدمة تتم من خلال شبكة كبيرة ممتدة في كل أنحاء مصر، موجهَا الشكر لكل زملائه في البريد الذين يصل تعدادهم لـ40 ألف موظف، كما أن البريد لديه 4200 فرع، وهذا أكبر عدد من الفروع لأي جهة تقدم الخدمات في مصر، مشيرًا إلى أن هيئة البريد تقدم العديد من الخدمات مثل الخدمات البريدية وشحن الخدمات، والخدمات المالية من خلال دفتر توفير البريد.