وزيرة الهجرة: ننسق مع «الصحة» لتسهيل عودة العمالة المصرية

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، إن الاستغاثات كانت كثيرة من العمالة المصرية في الخارج، لرغبتهم في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة، من أجل السفر، خاصة للعودة إلى المملكة العربية السعودية والكويت، لافتة إلى أن أكبر تجمع من العمالة المصرية موجود في الخليج، واشترطوا الحصول على لقاحات أسترازنيكا وجونسون آند جونسون.

تنسيق بين الهجرة والصحة لتسهيل سفر العمالة المصرية

وأضافت «مكرم» خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الهجرة، تعاونت مع هذه الاستغاثات القادمة من العمالة، وتواصلت مع وزارة الصحة، من أجل توفير لقاحات لهم، تناسب الدول التي سيسافرون إليها، لذا ستتلقى وزارة الهجرة، تسجيلات العمالة التي تود العودة إلى الخليج مرة أخرى، وحصلت على لقاح سينوفارم، لكنهم سيحصلون على لقاحات أخرى، لكي يستطيعوا السفر.

عدد العمالة المسجلة للحصول على اللقاح

وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة، أن الوزارة ستوفر بيانات المواطنين المسجلين من أجل إيصالها لوزارة الصحة، لتحضر اللقاحات التي تناسبهم للعودة مرة أخرى إلى الدولة التي يعملون فيها، لافتة إلى 342 مواطن مصريا سجلوا بيانات، وينتظرون العودة إلى الكويت، وسجل 361 مواطن سيعود إلى المملكة العربية السعودية.

تجميع البيانات الخاصة بشكل يومي

وتابعت: «بيتم تجميع البيانات من أجل موفاة وزارة الصحة بيها، عشان نوفر اللقاحات للمواطنين، عشان يرجعوا الدولة اللي مسافرين تاني ليها، فيه دول محددة جرعتين، ودول اشترطت يكون في جرعة تالتة منشطة، والتطعيم هيحصلوا عليه الطلاب المسافرين للخارج، خاصة مع قرب السنة الدراسية، أو العمال المصريين في الخارج، وإحنا لسه فاتحين باب التسجيل، وبنسهل على العمالة العائدة بحسب تعليمات وزارة الصحة، وبنوفر البيانات يوميا لوزارة الصحة، للتسهيل على المواطنين، مجلس الوزراء الكويتي وافق على سفر العمالة المصرية إليها مباشرة، مع اشتراط حصول على لقاحات أسترازنيكا أو جونسون أو فايزر أو مودرنا».