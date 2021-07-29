نبيلة مكرم: نهتم بكل المصريين بالخارج حتى المهاجرين غير الشرعيين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تهتم بكل الفئات المصرية القيمة في خارج مصر، حتى المهاجر غير الشرعي في الخارج، وتغطي الوزارة كافة الشرائح المصرية الموجودة خارج حدود الدولة المصرية، «إحنا منتشرين على مستوى العالم وبنشتغل على كل الشرائح».

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها ببرنامج «حديث العرب من مصر»، الذي تقدمه الدكتورة درية شرف الدين، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء سجل وجود 10 ملايين مواطن مصري يعيشون في دول الخارج، وهم من قاموا بتسجيل أنفسهم لدى الدولة بتواجدهم خارج مصر، بينما يتعدى الرقم الحقيقي ذلك، «إحنا ممكن نوصل لـ14 مليون مصري في الخارج، أكثرهم في المملكة العربية السعودية ويصل لـ2 مليون مصري».

وأوضحت أن الوزارة تتواصل مع المصريين في ألمانيا، الذين أكدت لهم الحكومة هناك ضرورة التنازل عن الجنيسة المصرية من أجل حصولهم على الجنسية الألمانية، لافتة إلى أنه وقبل عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية، فما زال هؤلاء المصريين في الخارج هم قوة مصر الناعمة في الخارج، ودائما ما يكونوا مستعدين لمساندة الحكومة المصرية وتنشر صورة بلادهم الحقيقية.

وأكدت أن دور الوزارة هو إيصال المعلومة الصحيحة وتفنيد الشائعات التي يتم تداولها عن الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الوزارة، مع إنشائها، بضرورة تلبية احتياجات كافة المواطنين المصريين بالخارج، وكذا الاستفادة من الخبرات، وطلب مساندتهم في كل القضايا التي تهم الشأن المصري، لافتة إلى أن أكبر تكتل للمصريين بالخارج يتواجد في الخليج العربي، وله قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون، وحاليا يتم مناقشته بمجلس الوزراء، وأعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، مدة شهرين قبيل إحالته لمجلس النواب.