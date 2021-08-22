زايد: لن يسمح لموظفي القطاع الصحي والحكومي بالعمل دون تلقي لقاح كورونا

أكّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّه لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي بالعمل دون تطعيم لقاح كورونا، مشيرًة إلى أنَّ بداية من الغد سيتوفر لقاح سينوفاك بجميع وحدات التطعيم على مستوى الجمهورية.

توفير لقاح سينوفاك بجميع وحدات التطعيم على مستوى الجمهورية بداية من الغد

وتابعت وزيرة الصحة، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، أنَّ المدة الزمنية بين الجرعتين الخاصة بلقاح استرازنيكا للمسافرين بالخارج سوف تقل إلى 3 أسابيع وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، تسهيلًا للسفر على المواطنين، مشيرة إلى أنَّ مصر ستنتج نحو 12.5 مليون جرعة من سينوفاك المصري، كما سيتمّ توريد 5.2 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال شهر سبتمبر المقبل.

مصر ستنتج 12.5 مليون جرعة من سينوفاك المصري

ودعت المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وعن الموجة الرابعة، قالت وزيرة الصحة، إلى أنَّ أعداد مصابي فيروس كورونا من المتوقع أن تزيد خلال نصف شهر سبتمبر المقبل، وهذه الزيادة ليست على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم.

توقعات بزيادة مصابي كورونا خلال نصف شهر سبتمبر المقبل في مصر والعالم

واعلنت وزيرة الصحة، تطعيم 95% من العاملين بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى استمرار تطعيم كل العاملين بالوزارات ودواوين الحكومة والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، إضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، حفاظًا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.