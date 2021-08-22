الإدارة الهندسية: نحتاج 15 يوما لهدم عقار المنصورة المائل

علق المهندس محمد المرشدى مدير الإدارة الهندسية لحي غرب المنصورة، على عمليات إزالة العقار المائل بالمنصورة، بـ«حي الأشجار»، قائلا إن العقار مبني منذ عام 2012، وعندما جرى بناؤه حُرر له بناء بدون ترخيص وصدر له قرارات إزالة ولم تنفذ، لأن العقار لم يسبب أي خطورة وفي نفس الوقت صاحب العقار لم يكون موجودًا.

وأضاف «المرشدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الميول الموجودة بالعقار بسبب «سوء المصنعية» منذ البداية، وفي الفترة الأخيرة بدأت الجيران تشتكي، مؤكدًا أن العقار مغلق منذ بنائه وغير مأهول بالسكان، كما أنه لم يجرى تشطيبه «صاحبه بناه وسابه».

هدم العقار بالمعدات الخفيفة خلال 15 يوما

وأشار إلى أنه عندما أصدر المحافظ القرار بدأنا في الإزالة فورًا، موضحًا أن وعملية الإزالة تجرى بالمعدات الخفيفة من أجل الحفاظ الجيران، وسننتهي من أعمال الإزالة بالكامل خلال فترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا حتى سطح الأرض، والجزء الموجود بالمبني تبع المسجد «زاوية» يجرى إزالته.

وأكد أن حي غرب المنصورة يتحمل تكاليف الإزالة والاتفاق مع مقاول الهدم، لافتًا إلى أنه عند ظهور صاحب العقار يجرى محاسبته على هذه التكاليف.

وتحركت الأجهزة الأمنية في الدقهلية فور ورد بلاغ إلي إدارة شرطة النجدة بوجود عقار مائي في حي الأشجار التابع لحي غرب المنصورة، وجرى فرض كردون حول العقار لحين اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وحرر قسم شرطة أول المنصورة المحضر رقم 7940 لسنة 2021 إداري، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 9 طوابق على مساحة 210 أمتار تقريبًا تحت الإنشاء، وأنه خال من السكان، وتبين ميله حوالي 30 سم اتجاه العقار المجاور له، ويوجد بينهما فاصل حدودي يقدر بحوالي متر.