رغم هدم 8 طوابق.. اتساع الميل في عقار الأنفوشي بالإسكندرية

مستجدات جديدة طرأت على عقار الأنفوشي المائل بالإسكندرية، الذي يشهد تطورات سريعة، نظراً لحجم الكارثة التي سيخلفها وراءه، ما بين تشريد سكانه حالياً، أو مخاوف السقوط في أي لحظة، الأمر الذي عجل من عمليات الهدم داخلياً وخارجياً، حيث واصل العمال عمليات الهدم في 8 طوابق حتى اليوم الثلاثاء، على أن يتم إزالة 10 طوابق على الأقل، من أصل 18 طابقاً، في الوقت الذي بدأت فيه زاوية الميل في الاتساع.

عقار الانفوشي المائل: تفريغ محتويات وتكسير

وانتقلت «الوطن» إلى موقع عقار الأنفوشي المائل، مع اليوم الرابع من وقوع الأزمة، لرصد ما تقوم به محافظة الإسكندرية من أعمال هدم العقار المائل في منطقة بحري، وتحديدًا في السيالة، بناءً على قرار اللجنة الهندسية التابعة للحي، بهدم 10 طوابق من العقار المائل، لتخفيف الحمل على الأساسات.

وتم رصد هدم واجهة العقار، بعدما تمت عملية من الداخل، فيما يتم تفريغ كل محتويات العقار، عن طريق روافع لمساعدة العمال في إخلاء باقي متعلقات السكان، المتواجدة في أعلى 8 طوابق، انتهى العمل فيها حتى مساء اليوم الثلاثاء.

ويتم ذلك بعدما تم هدم طوابق العقار المائل داخلياً، في محاولة لتفادي انهيار العقار في منطقة بحري، خاصةً أن العقار مرتفع، وفي حالة انهياره قد يتسبب في كارثة داخل المنطقة، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار محافظة الإسكندرية بإخلاء العقارات المجاورة للبرج المائل، حفاظًا على أرواح الأهالي.

عقار الأنفوشي المائل: المقاول ومسؤول الحي أمام النيابة

وعن آخر أخبار عقار الأنفوشي المائل، وفيما يخص الإجراءات القانونية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية من ضبط مالك ومقاول العقار، وتم إحالته للنيابة العامة، التي أمرت بحبسه احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تسبب العقار في مخاطر كبرى لسكانه، كما سيتم إزالة أدوار عديدة، تم تقديرها ما بين 10 إلى 12 طابقاً، كما قررت النيابة العامة استدعاء مسؤولي حي الجمرك، لسماع شهاداتهم حول الواقعة، والاطلاع على ملف العقار.

مصير العقارات المجاورة لعقار الأنفوشي المائل

كما تم الوقوف على مصير العقارات المجاورة، حيث يوجد عقاران خلف العقار المائل أوراقهما سليمة، ولكن جرى إخلاؤهما حفاظًا على أرواح السكان.

ومن جانبه، كشف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، عن أن عقار الأنفوشي المائل هو العقار رقم 164 الذي يتعرض للميل على مستوى الإسكندرية، مشيراً إلى أن هناك حوالي 2300 عقار تزيد أعمارها على أكثر من 100 سنة.