بدء إزالة عقار المنصورة المائل

بدأ حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في إزالة العقار المائل بحي الأشجار، وذلك بعد صدور قرار محافظة الدقهلية بذلك.

وتبين أن العقار ملك «يحيى م. ا.»، ومكون من دور أرضي، و8 أدوار بالطوب الأحمر، ومحرر له عدد من المخالفات آخرها عام 2012.

ظهور ميول العقار وشكاوى الأهالي

وظهرت ميول العقار منذ فترة، ومن ثم بدأ أهالي سكان حي الأشجار بالمنصورة في الاستغاثة بشرطة النجدة، وتحرير محضر في قسم شرطة أول المنصورة، وتحركت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ القرار اللازم.

وبالتنسيق مع مسؤولي حي غرب المنصورة، فُرض کردون أمني حول العقار، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 9 طوابق على مساحة 210 أمتار تقريبا تحت الإنشاء، وأنه خال من السكان، وتبين ميله حوالي 30 سم اتجاه العقار المجاور له، ويوجد بينهما فاصل حدودي يقدر بحوالي متر.

والعقار المجاور مكون من 11 طابقا على مساحة 300 متر تقريبًا، وملك لشركة «النور» للمقاولات، بإجمالي 33 شقة، منها 13 شقة مأهولة بالسكان.

حي غرب: العقار بدون ترخيص

وذكر جلال محمد عبد الرحمن، 53 سنة، فني شؤون هندسية بحي غرب المنصورة، في محضر الشرطة، أن العقار لم يصدر له ثمة تراخيص بناء أو قرارات إزالة ، وأنه لا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي، وأن اسم مالك العقار غير مسجل بالحي، وجاري عرضه على لجنة المنشات الآيلة للسقوط.

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلا لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بميل احد العقارات بمنطقة «المجزر - حي الأشجار» دائرة القسم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7940 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة