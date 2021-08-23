اختطاف 60 شخصا على الأقل في زمفرا النيجيرية

اختطف قطاع طرق في نيجيريا، 60 شخصا على الأقل في ولاية زمفرا النيجيرية خلال هجوم على بلدة بالولاية، وقال مفوض الإعلام في الولاية إبراهيم دوسارا: «استيقظنا وسمعنا أن قطاع الطرق غزوا قرية ريمي في بلدة باكورا أل جي ايه، واختطفوا نحو 60 شخصا».

وكان 5 أشخاص، قتلوا واختطف 15 آخرين خلال هجوم نفذه قطاع طرق مسلحين على البلدة ذاتها منذ 5 أيام.

وأشار دوسارا، إلى أن وكالات الأمن ومسؤولين يعملون على التأكد من العدد الحقيقي للأشخاص الذين تم اختطافهم وما إذا كان هناك ضحايا، وأوضح المفوض النيجيري، أن قطاع طرق يكثفون هجماتهم على الولاية ردا على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش لا سيما القوات الجوية.

وفي سياق آخر، أفرج مسلحون كانوا قد خطفوا أكثر من 100 تلميذ من مدرسة ثانوية في شمال غربي نيجيريا عن 15 رهينة إضافيين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباءس السعودية «واس»

وكان عشرات المسلحين، أقدموا في 5 يوليو الماضي على اقتحام مدرسة ثانوية في ضواحي مدينة كادونا وخطف 121 تلميذا ما يزال 65 تلميذا منهم في قبضتهم فيما بلغ عدد التلاميذ الذين أُفرج عنهم أو تمكنوا من الهرب 56 شخصا.

مقتل 14 شخصا على الأقل جراء هجوم استهدف قرية شمال نيجيريا

وقتل 14 شخصا على الأقل، جراء هجوم مسلح استهدف قرية مادو مابوشي بولاية كادونا شمال نيجيريا، وقالت مصادر إعلامية نيجيرية أمس الأحد، إن مسلحين شنوا هجوما استهدف قرية مادو، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وذلك في مشيخة أتياب بولاية كادونا شمال البلاد.

وأضافت المصادر، أنه تم إضرام النيران في بعض المنازل خلال الهجوم الذي بدأ مساء أمس الأول السبت، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى اشتباه السلطات النيجيرية في جماعة قطاع طرق تدعى «هاليلو كاشالا»، وراء العديد من عمليات الاختطاف، ومن بينها اختطاف الطلاب الأسبوع الماضي.