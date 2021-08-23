نجل شعبان عبدالرحيم لشقيقه قبل دخوله العمليات: «لو حصلي حاجة خلي بالك من ولادي»

تعرض عصام عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، لإجراء عملية جراحية، صباح اليوم الإثنين.

وناشد عصام عبدالرحيم، مُحبيه، بالدعاء له لحين التماثل للشفاء، لاسيما أنّ العملية الجراحية وصفها بـ«الكبيرة»، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا داخل العمليات دلوقتي والعملية كبيرة ومحتاج دعواتكم».

عصام شعبان عبدالرحيم يترك وصيته قبل دخوله العمليات

فيما حرص شقيقه الفنان عدوية شعبان، على مساندته ودعمه في تلك المحنة الصحية، إذ نشر له مقطع فيديو، قبيل دخوله غرفة العمليات، حيث أوصى «عصام» أخيه بقوله: «ادع لي يا عدوية، أنا داخل العمليات، وإن شاء الله خير بإذن الله.. ولو حصل لي حاجة خلي بالك من أم ندى، وندى وفاطمة، والعيال كلها، وخلي بالك من نفسك.. لا إله إلا الله».

عدوية شعبان عبدالرحيم مساندًا شقيقه: قلبي كل يوم يوجعني

وكتب «عدوية»: «ألف ألف سلامة على قلبي اللي كل يوم يوجعني.. يا رب يشفيك يا عصام ويعفي عنك أخويا وصاحبي وضهري في الدنيا ربنا يقومك بألف سلامة عليك يا نور عنيا.. ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بالسلامة يا خويا وتبقى أحسن من الأول إن شاء الله».

وتابع: «اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».