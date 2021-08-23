بعد قليل.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش الزاوية الحمراء»

تعقد اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة لمحاكمة 5 متهمين بعد إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بخلية داعش الزاوية الحمراء.

النيابة العامة أدانت المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة قد وجهت للمتهمين عددًا من التهم والتي شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف للدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، إضافة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وتنص المادة 12 في قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، والحالات التي تصل فيها هذه الجريمة إلى إعدام مرتكبيها، ونصت على «يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها».

السجن المشدد لكل من انضم أو أجبر شخصاً على الانضمام إلى جماعة إرهابية

كما نص قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة الأشخاص الذين انضموا إلى جماعة إرهابية أو شاركوا فيها بأية صورة مع علمهم بغرضها وتلقوا تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية عل يد أفراد تلك الجماعة الإرهابية لتنفيذ الغرض الذي أسست من أجله ويشمل ذلك إذا كانوا من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة بالسجن المشدد والذي تكون مدته بحد أدنى 10 سنوات، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

وفي سياق آخر، استمعت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مطلع الشهر الجاري إلى شهادة الشيخ محمد حسان وذلك في قضية محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، وذلك عقب تخلفه عن جلستين للمحكمة بداعي عذر صحي.