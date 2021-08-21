مقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لتنظيم داعش شمالي بغداد

قتل 4 عناصر من الحشد الشعبي في العراق، وأصيب 8 آخرين، جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في «الطارمية»، شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن التفجير الذي استهدف سيارة لقوات الحشد، أدى إلى مقتل 4 عناصر من اللواء 12، بينهم معاون قائد فوج اللواء.

اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية مع عناصر داعش عقب تفجير سيارة لـ«الحشد»

وأشار المصدر الأمني، إلى أن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية مع عناصر داعش، عقب التفجير، موضحا أن القوات الأمنية نفذت عملية معالجة لتجمعات التنظيم الإرهابي، بقذائف الهاون، مرجحا وقوع قتلى في صفوفه.

من جانبه، قال مصدر في «الحشد الشعبي» لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن جميع الضحايا من «حركة النجباء»، إحدى أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد.

من جانبها، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي»، في بيان، صد هجوم لـ«داعش» في الطارمية، فيما نعت قيادة «العمليات المشتركة»، 4 مقاتلين من الهيئة بعد مقتلهم في شمالي بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

في سياق آخر، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إنه ألقي القبض على 7 مطلوبين، 2 منهم مدانين بالإرهاب في كركوك شمال العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.

بدورها، ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس الجمعة، القبض على المسؤول الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار، الواقعة غربي البلاد.

وكان العراق، أعلن في 2017، النصر على تنظيم «داعش» الإرهابي، باستعادة كامل أراضيه منه، فيما زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم الإرهابي، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم مثلث الموت، خلال الفترة الأخيرة.