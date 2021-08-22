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بايدن: المدنيون فى كابول يواجهون خطر هجمات داعش الإرهابي

الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان

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سحر المكاوى
11:48 م | الأحد 22 أغسطس 2021
بايدن

بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المدنيين في مطار كابول فى أفغانستان، يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف بايدن، فى كلمة له تنقلها قناة «سكاي نيوز عربية»، أن الإرهابيين في أفغانستان، قد يستغلون الوضع الأمني ويشنون هجمات تستهدف الأفغان أو الأجانب.

وتابع  بايدن: أن الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على معظم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول.

وسيطرت طالبان على الأوضاع فى أفغانستان، قبل نحو أسبوع، ودخل مقاتلو الحركة القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية الأحد الماضي.

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