بايدن: المدنيون فى كابول يواجهون خطر هجمات داعش الإرهابي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المدنيين في مطار كابول فى أفغانستان، يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف بايدن، فى كلمة له تنقلها قناة «سكاي نيوز عربية»، أن الإرهابيين في أفغانستان، قد يستغلون الوضع الأمني ويشنون هجمات تستهدف الأفغان أو الأجانب.

وتابع بايدن: أن الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على معظم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول.

وسيطرت طالبان على الأوضاع فى أفغانستان، قبل نحو أسبوع، ودخل مقاتلو الحركة القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية الأحد الماضي.