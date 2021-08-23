مجالس العلم تعود إلى المسجد الحرام

زفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية بشرى سارة لطلاب العلم، حث أعلنت ممثلة في الوكالة للشؤون التوجيهية والإرشادية عن عودة الحضور مرة أخرى في مجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام، على أن يكون ذلك وفق مجموعة من الضوابط في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي حرصت عليها المملكة منذ بداية الجائحة، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم».

وتأتي عودة مجلس العلم في المسجد الحرام للتتواصل العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية في الأماكن المقدسة بالسعودية، وكان منها مؤخرا عودة العمرة أمام القادمين من خارج السعودية، وبطبيعة الحال وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية.

شروط وضوابط عودة مجلس العلم في المسجد الحرام

وبحسب ما جاء في بيان رسمي بشأن عودة مجالس العلم في المسجد الحرام: «تعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام».

أما بشأن ضوابط عودة مجالس العلم في المسجد الحرام، ذكرت الوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أنه تحديد كرسي رقم (9) أمام باب سلم الملك فهد (91)، وكرسي رقم (10) للدروس، مع التشديد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن 50 شخصا.

أهم الإجراءات الاحترازية لحضور مجلس العلم في المسجد الحرام

وحددت مجموعة من الضوابط والشروط لمن سيحضرون مجالس العلم في المسجد الحرام بأن يكون القاصد محصنا بجرعتين بلقاح ضد فيروس كورونا وبطبيعة الحال من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وأن يكون القاصد لديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق «اعتمرنا».

ومن بين شروط حضور مجالس العلم في المسجد الحرام الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وإحضار سجادة خاصة لكل طالب علم. كما تنص الشروط على التعقيم الدوري ووضع الكمامة.