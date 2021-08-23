أشلاء أدمية في صندوق القمامة.. وأمن الجيزة يراجع الكاميرات

تكثف مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها؛ لكشف غموض واقعة العثور على أشلاء آدمية أمس داخل صندوق قمامة في منطقة إمبابة.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الأشلاء عبارة عن «ساقين لذكر»، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وقررت عرض الأشلاء المعثور عليها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

التحفظ على الكاميرات

بالتزامن مع حضور النيابة العامة، شكل العميد علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، فريق بحث وتحر ضم كل من العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث إمبابة والمنيرة الغربية، والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، تحت قيادة العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، للفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبدأ فريق البحث في التحفظ على الكاميرات القريبة من العثور على الأشلاء، لمراجعتها وفحصها؛ لبيان عما إذا كانت رصدت أحد الأشخاص أثناء إلقاء الأشلاء في صندوق القمامة، كما ناقشت القوات الأمنية، الشهود والمترددين على المنطقة؛ لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

ولاتزال القوات تواصل جهودها؛ لكشف ملابسات الواقعة.

مريض سكر

في وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، في كشف غموض العثور على أشلاء آدمية، عثر عليها في منطقة أرض اللواء.

وعثرت القوات على ساق آدمية في صندوق قمامة بمنطقة أرض اللواء، وتبين من خلال الفحص، ان مسعف تخلص منها ولم يقم بدفنها، وأنها خاصة بمريض سكر.