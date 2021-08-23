«طالبان» لأمريكا: 31 أغسطس «خط أحمر» لقواتك في أفغانستان

وجهت حركة طالبان الأفغانية، إنذارا شديد اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية، بشأن قواتها الموجودة في أفغانستان، مؤكدة أن نهاية الشهر الجاري 31 أغسطس بمثابة «الخط الأحمر» لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وشددت «طالبان»على أن أي تمديد لتواجد تلك القوات بعد هذا الموعد سيعني «تمديدا للاحتلال» وستتعامل الحركة معه وفق هذا الأمر، وهو الموعد الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ويحمل كثير من المراقبين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان المسؤولية إزاء سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مرة أخرى، بعد نحو 20 عاما من إسقاط حكمها.

رفض تمديد تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان

ونقلت قناة «سكاي نيوز» البريطانية عن سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان في مقابلة معها قوله: «هذا خط أحمر، أعلن الرئيس بايدن أنهم سيسحبون جميع قواتهم العسكرية في 31 أغسطس، لذا إذا قاموا بتمديده، فهذا يعني أنهم يمددون الاحتلال، بينما لا داعي لذلك».

وأضاف المتحدث باسم طالبان: «إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدا من الوقت لمواصلة عمليات الإجلاء. فالجواب هو لا، أو ستكون هناك عواقب»، مؤكدا: «سيخلق ذلك (التمديد) عدم ثقة بيننا. إذا كانوا عازمين على استمرار الاحتلال فان ذلك سيثير رد فعل».

وجاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لمناشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا، لتمديد الموعد النهائي الذي وضعه لمغادرة القوات الأمريكية، بغرض السماح للمزيد لمغادرة أفغانستان، وذلك عقب سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة كابل وغالبية مدن البلاد.

سهيل شاهين يفسر سر محاولات الأفغان الفرار من البلاد بعد قدوم «طالبان»

وعلق سهيل شاهين على مساعي الأفغان للفرار من البلاد خلال الأيام الماضية منذ قدوم الحركة قائلا: «أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بقلق أو خوف، إنهم يريدون الإقامة في الدول الغربية، وهذا نوع من الهجرة الاقتصادية»، مضيفا: «لأن أفغانستان بلد فقير ويعيش 70٪ من سكانه تحت خط الفقر، لذلك يريد الجميع الاستقرار في الدول الغربية ليحيوا حياة مزدهرة. لا يتعلق الأمر بالخوف».