أمريكا تتفق مع 24 دولة لعبور اللاجئين الأفغان وتتوعد طالبان

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية، مع 24 دولة، لتكون ممرات عبور للاجئين الأفغان، وذلك بعد نحو أسبوع من سيطرة طالبان على الأوضاع فى البلاد خلال عشرة أيام، وتمكن مقاتلو الحركة من دخول القصر الرئاسي في كابول الأحد الماضي، فيما تدافع الآلاف من المدنيين الأفغان على مطار كابول للهروب من حركة طالبان، تزامنا مع إجلاء الدول لرعاياها من أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إنه جرى الاتفاق مع 24 دولة في 4 قارات، لتكون ممرات عبور للاجئين الأفغان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل نقلا عن «فوكس نيوز».

أمريكا: تنظيم القاعدة لم يختف من أفغانستان

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن تنظيم القاعدة لم يختف من أفغانستان، لكن قدراته الهجومية تراجعت.

وأشار بلينكن، إلى أن المشاهد في مطار كابول صادمة للغاية، قائلا: «أولويتنا الحالية ضمان الإجلاء الآمن لمواطنينا واللاجئين الأفغان».

في السياق، أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، تأخذ تهديد داعش بمهاجمة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم في أفغانستان على محمل الجد، وتتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة المطارات.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، وفقا لقناة «سى إن إن»: «نأخذ تهديد تنظيم داعش بمهاجمة مطار كابول على محمل الجد»

أمريكا تتوعد طالبان برد سريع حال منع مواطنيها من مغادرة أفغانستان

وحذر مستشار الأمن القومى الأمريكى، أنه في حال تم منع الأمريكيين من الوصول إلى مطار كابول، أو عطلت حركة طالبان عملية إجلاء العالقين، فإن الرد الأمريكي سيكون سريع وقوي بحسب تعبيره.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنها تسعى رسميا للحصول على مساعدة شركات الطيران التجارية، لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد مغادرتهم البلاد وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

يشار إلى أنه جرى إجلاء 8 آلاف شخص من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية، ونحو 30 ألف شخص منذ نهاية يوليو الماضي.