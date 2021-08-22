طالبان ترسل مئات المقاتلين للاستيلاء على وادي بنشجير من المعارضين

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن حركة طالبان أرسلت مئات المقاتلين إلى وادي بنجشير الذي يضم المعارضين للحركة للسيطرة عليه، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وسيطرت حركة طالبان على جميع الولايات في أفغانستان باستثناء وادي بنجشير والذي يضم المعارضين للحركة، وعرضت الحركة على المعارضين في وادي بنجشير التوصل لاتفاق سياسي لتسوية الأزمة هناك وطلبت من السفارة الروسية في البلاد التدخل كوسيط لعرض مقترح الاتفاق لإنهاء الأزمة.

ونجحت حركة طالبان فى السيطرة على أفغانستان فى غضون 10 أيام، وتمكنت من دخول القصر الرئاسي في العاصمة كابول الأحد الماضي، فيما هرب الرئيس الأفغانى أشرف غني خارج البلاد.

وبعثت حركة طالبان فور سيطرتها على الأوضاع في البلاد، بـ«رسالة طمأنة» للشعب الأفغاني أعلنت فيها تشكيل حكومة «منفتحة» تضم أعضاء من غير طالبان بالإضافة إلى النساء.