إزالة 11 مقبرة مخالفة بفارسكور في دمياط (صور)

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لظاهرة الأسواق العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المدينة.

وشنت الوحدة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة نقيب محمد الدسوقي مدير مرافق فارسكور، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع الاشغالات بنطاق المدينة، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة فورية لـ 10 مقابر مخالفة أقيمت دون ترخيص

وجرى وقف أعمال بناء مخالفة للقانون في المهد وحرصا على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث جرى تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في المهد عبارة عن بناء 10 مقابر بالمخالفة دون ترخيص داخل الحيز العمراني بالعبيدية، وتمت الإزالة في المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة وذلك حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفات في المهد.

إزالة مقبرة مخالفة على طريق المطار بكفر البطيخ

كانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ حملة إزالة فورية لمقبرة بمقابر طريق المطار التابع لقرية الرياض مركز كفر البطيخ، على مساحة 6 أمتار وتمت الإزالة كاملة.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سُبل البدء في تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط، بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي، مع اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق، ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.