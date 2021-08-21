حملة مكبرة للتصدي لمخالفات الأسواق العشوائية بفارسكور

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، في محافظة دمياط، برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لظاهرة الأسواق العشوائية، وفرض سيادة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين، لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المدينة.

تغريم 17 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بالسوق، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما شنت الوحدة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقد أسفرت الحملة عن مصادرة 4 «دومينو»، وتغريم 17 مواطناً لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما تحصل 850 جنيهاً، وتم عمل المحاضر والإجراءات القانونية.

وشدد رئيس مركز ومدينة فارسكور على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

غلق وتشميع الجراجات المخالفة برأس البر

وفي السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر حملة مكبرة، برئاسة اللواء حسين لبيب، على كورنيش النيل، بدءاً من شارع 51 حتى شارع 26، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الإشغالات المخالفة، التي تعدى بها أصحابها على الطريق العام، بالإضافة لإخلاء وغلق وتشميع أحد الجراجات المخالفة، الذي يستخدم في غير الغرض المخصص له كمأوى للسيارات.

كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ عدد من القرارات الإدارية لغلق وتشميع عدد من الجراجات المخالفة، التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى للسيارات، بالإضافة إلى رفع عدد من الإشغالات المخالفة، التي تعدى بها أصحابها على الطريق العام، في إطار جهود الوحدة لمواجهة جميع المخالفات بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.