ايقاف أعمال بناء مقابر مخالفة ورفع إشغالات في حملات بالشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بالشرقية بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات رفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية .

وقادت ثناء فوزى رئيس مدينة القنايات حملة، اليوم، برفقة ممدوح عبدالعظيم نائب رئيس المدينة وبمرافقة قوات من قسم شرطة القنايات ومسؤول الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القنايات واللجنة المرافقة بالمرور الميدانى لمتابعة إيقاف أعمال البناء بنطاق مدينة القنايات المخالف للقانون والتصدى له فوراً.

وأثناء القيام بالمرور تلاحظ قيام أحد المواطنين بتشوين مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق مدينة القنايات بجوار المقابر وذلك تمهيدا للقيام بأعمال البناء المخالف للقانون، وتم إيقاف الأعمال فوراً ورفع التشوينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم تغريم 4 مواطنين لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، كما تم تحرير محضر شيشه ومصادرة 4 شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فقامت الحملة بالتوجه إلى قرية العزيزية لمتابعة مدى إلتزام المواطنين بالتعليمات .. فتمكنت من ضبط 64 حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات و باعة جائلين وحواجز خشبية وحديديه وتم رفع 80 حالة إشغال وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعه أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفه نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها، كما تم تغريم 9 مواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وعلي صعيد آخر تم رفع 32حاله إشغال متنوعه أمام المحال التجارية والطرق العامه وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تطبيق القانون على المتعديين على حرم الطرق والشوارع الرئيسية ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وحفاظاً على الشكل الجمالي للمدن، فضلاً عن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.