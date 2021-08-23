ارتفاع بعض أسعار السجائر.. «وينستون« تسجل 31 جنيها

دخلت أسعار سجائر "وينستون" الجديدة حيز التطبيق، بعد إعلان الشركة المنتجة "جابان توباكو" عن أسعارها بعد زيادة بقيمة جنيه لكل علبة.

وقال مسئول بارز بالشركة في تصريح لـ"الوطن"، إن الأسعار الجديدة جرى تعميمها على التجار والموزعين وتطبيقها رسميا اعتبارا من آخر الأسبوع الماضي، موضحا أن الشركة تعمل على متابعة الأسعار منعا لحدوث أية تلاعبات من جانب التجار.

وأضاف أن الأسعار الجديدة بعد التطبيق أصبحت 31 جنيها لعلبة "وينستون" أحمر وأزرق وسيلفر، مقارنة بـ30 جنيها قبل الزيادة، كما ارتفع سعر علبة سجائر "وينستون توت" إلى 33 جنيها مقارنة بـ 32 جنيها في السابق.

وأشار المصدر إلى أن تلك الزيادة جاءت تطبيقا لقرار وزارة المالية تحصيل زيادة رسوم التأمين الصحي، وفقا للقانون، فضلا عن الزيادة الضريبية التي يتم إقرارها سنويا.

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وكانت شركة "بريتش أمريكان توباكو" هي الشركة الأجنبية الأولى التي أعلنت عن زيادة أسعار السجائر الخاصة بها منتصف الشهر الماضي، والتي تضم في قائمتها "كِنت وروثمانز ودانهيل ولاكي سترايك"، حيث تمت زيادة أسعارها بقيمة جنيه.

وسبق "بريتش أمريكان" قيام الشركة الشرقية للدخان بالإعلان عن زيادة بالقيمة ذاتها بداية شهر يوليو، حيث أعلنت الشركة عن زيادة أسعار 10 أنواع من السجائر التي تنتجها.

وارتفع سعر علبة مونديال سويتش إلى 24 جنيهًا، وعلبة سجائر بوكس من 10 إلى 11 جنيهًا، وبوسطن، بلومنت إلى 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار سجائر، كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس، وسجائر السوبر، إلى 17.5 جنيه، 18 جنيهًا، 19 جنيهًا، 20 جنيهًا، وفقا لقائمة الأسعار التي أعلنتها الشركة آنذاك.

في الوقت الذي رجحت مصادر عاملة بسوق السجائر عدم قيام شركة "فيليب موريس"، المنتج الأكبر للسجائر الأجنبية، بزيادة أسعارها، خاصة أنها قامت بالفعل بزيادة أسعار سجائرها "مارلبورو وميريت وإل إم" في شهر فبراير الماضي، بشكل منفرد.