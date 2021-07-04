موعد زيادة أسعار السجائر.. الأسواق تستقبل القائمة الجديدة خلال أيام

تترقب الأسواق موعد زيادة أسعار السجائر، المرتبطة بتحصيل رسوم لصالح مشروع التأمين الصحي، ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في تحصيل قيمة الزيادة رسميا في 12 يوليو الجاري، وفقا لمصادر بارزة بشركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر.

وبموجب القانون سوف يحصل 25 قرشا على كل علبة سجائر سواء محلية أو أجنبية، لكن قيمة الزيادة ستصل إلى المستهلك بأكثر من الرقم، لتصبح 50 قرشا، بحسب المصادر التي تحدثت لـ«الوطن».

زيادة رسوم التأمين الصحي تطبق كل 3 سنوات

ووفقا لقانون التأمين الصحي الذي طبق في شهر يوليو 2018، فإنه تحصل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر تباع في السوق المحلية، لدعم المشروع الصحي، على أن تزيد هذه القيمة كل 3 سنوات، بقيمة 25 قرشا أخرى، حتى تصل إلى جنيه ونصف مع مرور السنوات.

ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة أسعار السجائر دفعة واحدة، تشمل رسوم التأمين الصحي، ونسبة الزيادة الضريبية الجديدة، التي تقر كل عام مالي جديد، وتمثل الرسوم والضرائب المفروضة نحو 75% من ثمن علبة السجائر.

«المالية» تستهدف ضرائب من السجائر بقيمة 79 مليار جنيه

وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة؛ إذ تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 79 مليار جنيها، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهي الشهر الماضي.

وحتى الآن لم ترفع أي شركة سجائر أسعار منتجاتها، على خلفية التطبيق المرتقب لقانون التأمين الصحي، أو الزيادة الضريبية، وفي وقت سابق دعت شعبة الدخان بغرفة القاهرة التجارية، تجار التجزئة إلى الالتزام بالأسعار المقررة سلفا من قبل شركات السجائر، دون فرض أي زيادة.

وقالت الشعبة، إنه تلاحظ فرض عدد كبير من أصحاب الأكشاك، زيادة على أسعار بعض الأصناف بنحو 2 و3 جنيهات في الفترة الأخيرة، قبل إعلان الشركات رسميا عن أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة منتصف الشهر الجاري.