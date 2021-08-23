إزاي تتعامل لو طلعلك «سايس مزيف» وأنت بتركن؟: لافتة إرشادية و«كارنيه»

مع بدء تطبيق قانون السياس الجديد بالمحافظات، ينتظر كثير من المواطنين انتهاء ظاهرة السايس، الذي يخرج أمام المواطنين في معظم شوارع مصر، ولكن التساؤل المطروح كيف يكون التعامل إذا خارج أمام المواطن الذي يريد «ركن سيارته» وطلب منه مقابل الانتظار، وما هي أماكن الانتظار وكيف يتمّ تحديدها؟

كامل فيصل: القانون حدد شروط السايس.. ولابد أن يحمل «كارنيه»

النائب كامل فيصل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكّد أنَّ القانون حدد الشروط بكل وضوح منها شروط السياس وأماكن الانتظار، وبحسب المادة رقم 7 من القانون رقم 5 لسنة 2020، يتمّ إلزام الشركات والأفراد والتي تحصل على حق استغلال أماكن الانتظار، بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن التي تحدد لانتظار المركبات «الجراجات» أو أماكن وساحات الانتظار أو بالشوارع وأن يحمل السايس «كارنيه» يبين أنَّه مرخص له بالعمل في المهنة.

ضرورة الإبلاغ عن السايس المزيف

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أنَّه في حالة ظهور سايس أو أحد الأفراد الذين يتدخلون للمساعدة في انتظار السيارات بالشوارع، فإن هذه الظاهرة انتهت بحكم القانون، والسايس الذي لديه ترخيصًا ولا يحمل «كارنيه»، يجب الإبلاغ عنه فورًا، حيث توجد عقوبة في انتظاره، والشرط الثاني أن الأماكن نفسها أيضًا والمحددة كساحات انتظار يجب أن يكون عليها لافتة إرشادية واضحة وعليها اسم الشركة صاحبة حق استغلال الساحة.

تحديد ساحات الانتظار بكل محافظة

فيما أكّدت النائبة أمل زكريا عضو لجنة الإدارة المحلية، انتهاء عشوائية ساحات الانتظار حيث سيتمّ تحديد الساحات والاشخاص الذين يتولون مساعدة المواطنين وهؤلاء يتقدمون من خلال شركات ويتمّ الترخيص لهم بمزاولة مهنة السايس.

أمل زكريا: البلطجية كانوا يسيطرون على الشوارع

وأوضحت النائبة، لـ«الوطن»، أنَّ الأمر قبل القانون كان تحول إلى إتاوة وسيطرة من البلطجية على الشوارع، وعلى المحافظات أن تضع أرقام ساخنة للإبلاغ عن أي سايس مزيف أو أي شخص يستغل الشوارع كساحة انتظار، خاصة أنَّ بعض المدن في المحافظات وبالطبع محافظات القاهرة الكبرى تحولت إلى جراج كبير، وهناك شوارع تغلق من وجود صف أول وثاني بل صف ثالث من السيارات بالشوارع.