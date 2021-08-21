تطبيق «قانون السايس» بشوارع الجيزة.. 300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل البيت

قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، طبق قانون تنظيم انتظار المركبات أو ما يطلق عليه «قانون السايس» في نطاق الحي بعد طرح عدد من الشوارع في مزايدة علنية فازت بها الشركة الوطنية، لافتا إلى أن البداية كانت في الشوارع المحيطة بمسجد مصطفي محمود، وهي «الثورة - مكة - ميشيل باخوم- الثمار» لافتا إلى قيام الحي بتطبيق القانون على جميع الشوارع الواقعة في نطاق عمله.

10 جنيهات للانتظار المؤقت.. و300 للمبيت

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن تحصيل الرسوم سيكون وفقا للائحة محافظة الجيزة المقررة وهي كالتالي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة «نص نقل»، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار، مؤكدا أن القانون قضى على حل مشكلة سيطرة البلطجية وحراس العقارات على الشارع.

منح قائد المركبة إيصالا بالمبلغ

وقال المصدر إن القانون حدد قيمة الانتظار معلنة على لافتة محدد عليها الأسعار باليوم أو بالساعة أو بالشهر، بالإضافة إلى وجود رقم خاص بـ«السايس» بجانب اسمه على كارت يوضع على صدره، ويرتدي زيا معينًا من خلاله يعلم قائد المركبة أنه المسئول عن المكان، لافتا إلى أن عدم التزام الشركات بوضع لافتات في أماكن انتظار السيارات بصورة واضحة وبها القيمة المحددة وإعطاء المستفيد إيصالا بالمبلغ، يعرضها إلى الإيقاف والغرامة.

تخصيص عدد من ساحات الانتظار المؤقت بأحياء الدقى والعجوزة

فيما قامت محافظة الجيزة بتخصيص عدد من ساحات الانتظار المؤقت بأحياء الدقى والعجوزة منها «ساحتان في شارع مصر والسودان، واحدة بعد جراج هيئة النظافة بشارع مصر والسودان والأخرى بعد منطقة المساكن، وساحتان في شارع التحرير بعد مقار في اتجاه ميدان الجلاء وأخرى أمام سيتى درنك وساحتان في شارع التحرير الاتجاه الآخر، ساحة عند شارع السد العالي والأخرى قبل مدرسة عامر عبد المقصود، بالإضافة إلى 4 ساحات في شارع الإدارة العامة للمرور بمنطقة بين السرايات».

كما شملت ساحات الانتظار: «4 ساحات في شارع مصدق و2 في شارع وزارة الزراعة واحدة عند مشروع شارع 306، و3 ساحات في شارع الدقى وساحتان في شارع سليمان أباظة وساحة بشارع سلمان، جوهر و4 في شارع شهاب و2 في شارع البطل وساحة في شارع النيل وأخرى عند مسرح البالون».