المشدد عامين للمتهم بنشر صور خادشة للحياء لطليقته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، صباح اليوم الاثنين، معاقبة موظف بالشئون المالية بإحدي الهيئات الحكومية بالسجن المشدد لمدة عامين مع الشغل، وذلك لثبوت لإدانته بنشر صور مخلة لطليقته، على إحدي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد انفصالهما ومطالبتها له بمؤخر الصداق، كما هددها أيضا من خلال رسائل نصية على تطبيق الواتساب، في حالة عدم تنازلها عن مستحقاتها سيقوم بفبركة فيديوهات ونشرها على أحد المواقع الإباحية.

إحالة الدعوي للمحكمة المختصة

كما أمرت المحكمة أيضا بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك لإمتناع المتهم عن دفع مؤخر الصداق في العقد المُبرم بينه وبين طليقته.

تهديد لطليقته من خلال رسائل نصية

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم «ع. ع» والذي يعمل موظف بالشئون المالية بإحدي الهيئات الحكومية، في دائرة قسم شرطة البساتين، قام بتهديد طليقته المجني عليها بنشر صور مخلة لها على إحدي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهددها أيضا من خلال رسائل نصية على تطبيق الواتساب، بتلويث سمعتها بين أقاربها وجيرانها، إذ لم تتراجع عن الدعوي التي رفعتها ضده في محكمة الأسرة ومطالبتها له برد مؤخر الصداق.

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

كما كشف أمر الإحالة أيضا، أن المتهم اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، عن طريق تصويرها بهاتفه المحمول خلال فترة زواجهما دون علمها، وهو ما سبب إزعاج لها وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأنشأ المتهم أيضا، عدد من الصفحات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكي يتمكن من نشر أكبر عدد من الصور الخادشة للحياء للمجني عليها، وهو ما سهل له إرتكاب جريمته وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

وجاء في أقوال المجني عليها، أمام النيابة العامة، أنها بعد حدوث عدد من المشاجرات بينها وبين المتهم واستحالة العيش بينهما، طلبت الانفصال منه بعد حدوث اتفاق بينهما برد مبلغ مؤخر الصداق لها، وبعد فترة بدأ في المماطلة، وهددها بإرسال صورا خادشة للحياء على هاتفها المحمول ولشقيقتها، في حال عدم تنازلها.