بروفايل شقيق ياسمين عبدالعزيز خلال ساعات.. دعاء ونصيحة ونفي «شائعة الانفصال»

حرص وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الساعات الماضية، على كتابة بعض المنشورات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رغم إعلانه منذ أيام ابتعاده عن «السوشيال ميديا» لفترة.

وبدأ وائل بنفي الأخبار التي تداولت انفصال ياسمين وزوجها أحمد العوضي، بعد أن نشر الأول أغنية «لو هتسيب»، عبر خاصية «استوري» الخاصة به، ما اعتقده البعض تلميحا لانفصال شقيقته.

وقال وائل عبدالعزيز: «فيه نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية.. أنا معنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدونا.. ويا ريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تأخد فتره تكمل علاجها على خير».

شقيق ياسمين ينصح بالترابط الأسري

وبعدها بساعات قليلة، كتب وائل منشورا جديدا يشرح فيه مدى أهميه العائلة والترابط الأسري قبل فوات الأوان، قائلا: «اللي عنده أب يروح يسأل عليه، واللي عنده أم يروح يترمي في حضنها، والي عنده أخ يروح يشتكليه ويحكيله، اللي عنده اخت يروح يشوفها ويطمن عليها".

وأضاف وائل عبدالعزيز: «الحقوا قبل فوات الأوان مفيش حد في عيلتك هيتعوض.. صلحوا الغلط متعاندوش ومتكابروش مفيش حاجة في الدنيا تستاهل يوم بعيد عن أهلك .. اللي بيبدأ الصلح هو الخير عنده الله».

وانهالت عليه بعد هذا المنشور الدعوات لياسمين عبدالعزيز، بالشفاء العاجل، وأن يبعد عنهم أي خلافات

شقيق ياسمين يدعو لها

ونشر وائل بعد 3 ساعات صورة العوضي وياسمين، وعلق قائلا: «ربنا يكمل شفاكي على خير ويسعدكم».

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز مازالت تستكمل علاجها في سويسرا، وتتكتم أسرتها على كل التفاصيل عن حالتها الصحية حتى الآن، لحين عودتها من الخارج.