شائعات الانفصال تطارد أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد «بوست» شقيقها

شهدت الساعات الماضية، استمرار الشائعات عن الثنائي أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد «بوست» نشره شقيقها وائل عبد العزيز، وفهم منه بعض المتابعين أن الزوجين في طريقهما للانفصال بالفعل.

حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

الشائعات التي لاحقت أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز ، دفعت الأول، إلى نفيها، من خلال تعليق خاص على أحد المنشورات التي زعمت طلاقه من ياسمين عبد العزيز، ونفى كل هذا الكلام مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة، حيث قال: «الحكاية مش ناقصة هبد، واللي قالك ضحك عليك، وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي إنت قولته».

وتابع أحمد العوضي قائلا: «واللي إنت بتقوله مش صح، ومتحطش السم في العسل وعلشان مظلمكش اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك إبقي اتأكد من الكلام بعد كدا، ولو إنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل حول طلاق العوضي وياسمين

ولكن الجدل بدأ يحدث مرة أخرى بعد ظهور وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونشره لـ«إستوري» عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» له مع ياسمين عبد العزيز، وعليق عليها بكلمات أغنية لمحمد حماقي تقول «ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي».

وهذا الـ«إستوري» أثار حالة كبيرة من الجدل عند الجمهور خاصة، وأنه جاء بعد انتشار شائعات طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز».

الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تخضع هذه الفترة للعلاج في سويسرا، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب العملية التي خضعت لها مؤخرا، ولم يتمكن العوضي من السفر إليها بسبب تأخر «الفيزا».