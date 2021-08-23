السويد تحذر من ارتفاع إصابات كورونا خلال الأشهر المقبلة

قالت وزارة الصحة السويدية إنه من المرجح أن تشهد عدوى فيروس كورونا انتشارا في الأشهر المقبلة، بينما يجب الحفاظ على القيود للحد من الانتشار حتى يتم تطعيم نسبة أعلى من السكان البالغين.

وأضافت وزارة الصحة السويدية، في بيان: "تشير جميع السيناريوهات إلى زيادة الانتشار خلال فصل الخريف، ويُفترض أن المزيد من الناس سيكونون بحاجة إلى المستشفى والعناية المركزة"، وتابعت أن القيود والتوصيات الحالية يجب تطبيقها بشكل أساسي للحد من الفعاليات الاجتماعية، وكذلك العزل في حالة الإصابة والعمل من المنزل إن أمكن، مشددة على أنه يجب أن تظل القيود سارية حتى يتلقى المزيد من الناس اللقاحات.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العدوى كانت أقل خلال الصيف، ولكن الانتشار السريع لمتغير دلتا شديد العدوى دفع السلطات إلى حث السويديين على البقاء على أهبة الاستعداد، خاصة أن الطقس البارد يجبر الناس على البقاء داخل المنازل.

وشهدت السويد معدل وفيات للفرد أعلى بكثير من جيرانها في الشمال خلال الجائحة، ولكن أقل من معظم الدول الأوروبية، بينما شهدت هدوءًا في الوباء خلال الصيف مع عدد قليل من الوفيات، وكذلك الإصابات في المستشفيات، ومع ذلك ارتفعت الحالات في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع إعادة فتح المدارس وعودة الناس إلى العمل.

من جهة آخرى، كشفت نتائج دراسة إسرائيلية نشرتها وزارة الصحة أن جرعة ثالثة من لقاح كوفيد من شركة فايزر قد حسنت بشكل كبير الحماية من العدوى والأمراض الخطيرة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في إسرائيل، مقارنة بأولئك الذين تلقوا جرعتين، وتم تقديم تلك البيانات في اجتماع للجنة خبراء التطعيم بالوزارة، رغم عدم نشر التفاصيل الكاملة للدراسة.

وكانت النتائج متماشية مع إحصائيات منفصلة تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل مزود الرعاية الصحية الإسرائيلي مكابي، وهي واحدة من عدة منظمات تعطي جرعات معززة لمحاولة كبح المتحور دلتا.