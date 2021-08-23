 كل ما تريد معرفته عن كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تُعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، هي الكلية المتخصصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، حيث توجد الكلية في تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2021/ 2022 لطلاب الثانوية العامة، وتضم الكلية 3 أقسام رئيسية هي: قسم الملاحة الفضائية، قسم علوم الفضاء.

نظام الدراسة داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تستغرق مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وتعد دمج لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مجال علوم الملاحة الفضائية واتصالات وديناميكا الفضاء، بالإضافة إلى توقيع الكلية عددًا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الداخلية والخارجية مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية فى مجال التدريب العلمى والأكاديمى للطلاب والتعاون والتعاون البحثى فى المشروعات العلمية.

مجالات العمل لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

وعن مجالات العمل لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف العمل بها:

قسم الملاحة الفضائية

1ـ الهيئة العامة للارصاد الجوية.

2- هيئة الاستشعار من بعد و علوم الفضاء.

3- وزارات الاتصالات و الكهرباء و الطاقة و البحث العلمى.

4- الملاحة البحرية والجوية.

5- هيئة الطيران المدنى.

6- الجامعات و مراكز البحث العلمى.

7 ــ المطارات

قسم علوم الفضاء

1- برنامج الفضاء المصرى.

2- وكالة الفضاء المصرية.

3- المركز القومى للبحوث.

4- شركات البترول.

5- مصانع الانتاج الحربى وغيرها من المصانع المدنية (الكترونيات - قوى ميكانيكية - كهرباء )

6- مصانع الالكترونيات.

7- الطيران المدنى والمطارات.

قسم اتصالات الفضاء

1 ـ برنامج الفضاء المصرى.

2- وكالة الفضاء المصرية.

3- المحطات الأرضية للأقمار الصناعية (تحكم - استقبال - تتبع).

4- جميع شركات المحمول.

5- وزارة الاتصالات - البترول - التعليم العالى وغيرها من الوزارات.

شروط القبول بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تقبل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمى بشعبتيه) أو مايعادلها طبقاً للقواعد التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات، و يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل من كليات العلوم أو الهندسة او الكليات العملية الأخرى للدراسة بالكلية، على أن يكون قبولهم بالبرامج الدراسية المناسبة، وذلك طبقًا للنظام الذي يقره مجلس الكلية ويعتمده مجلس الجامعة بعد أخذ رأى الأقسام المختصة، وبشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن 4 فصول دراسية عادية أو سنتين دراسيتين.