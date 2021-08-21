جامعة بني سويف تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل الرغبات بـ130 جهاز حاسب آلي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2021، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

130 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الثانوية العامة في التنسيق

وأوضح «حسن»، أن الجامعة خصصت عدداً من الأماكن لتسجيل رغبات الطلاب بمعامل كليتي الإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومعمل فاصل 7 بقوة استيعابية تبلغ 130 جهاز حاسب آلي داخل تلك المعامل، حيث يتواجد بها موظفون وفنيون مختصون في الحاسب الآلي، للتسهيل على الطلاب وتقديم كافة الخدمات لهم، إضافة إلى تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.

اتخاذ الاجراءات الاحترازية خلال اعمال التنسيق

ووجه رئيس جامعة بني سويف القائمين على العمل بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر على مدار الساعة وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات، وضرورة مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

من جانبه قال محمود صبرة مدير عام شؤون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف، تم تجهيز المعامل بالشكل المناسب من أجل استقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالشكل الذي يضمن الراحة والأمان لهم، وكذلك العمل على حل اي مشكلة تواجههم.