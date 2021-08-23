تجديد حبس متهمين ألقيا ماء نار على معاق ووالديه بالغربية

جددت نيابة مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، حبس عامل وصديقه عاطل، اليوم، بتهمة إلقاء ماء نار على موظف بهيئة الاسعاف وزوجته الموظفة في التربية والتعليم ونجله المعاق ذهنيا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة عرض الأب المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، وتعذر عرض الزوجة والابن لعدم استقرار حالتهما واستمرار احتجازهما بالعناية المركزة بمركز الحروق بمستشفى كفرالزيات العام تحت الملاحظة الطبية نظرا لتعدد إصابتهما بالجسم والوجه.

وشهدت قرية كفر المحروق، إحدى قرى مركز كفر الزيات، الأسبوع الماضي، قيام «م. ش.»، 20 سنة، بدون عمل، وصديقه«ي. ر.»، 23 سنة، عامل بأحد الأفران، بإلقاء ماء نار على 3 أفراد من أسرة مجاورة للمتهم الأول، وهم «مرسي القاضي»، 52 سنة، موظف بهيئة الإسعاف بكفرالزيات، وزوجته «حمدية حجازي»، 48 سنة، معلمة بمدرسة كفر المحروق الابتدائية، وابنهما «إسماعيل مرسي»، 20 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقد السمع، بسبب خلافات بينهم على قيادة دراجة نارية قيادة المتهم الأول بسرعة جنونية، ما عرض حياة المتواجدين للخطر خاصة وأن أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، ونقل المصابين إلى مركز الحروق التابع إلى مستشفى كفر الزيات العام، وتبين تعرضهم لإصابات شديدة وحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الزوجة والابن إلى العناية المركزة، نظراً لإصابتهما البالغة في الوجه وباقي الجسم.

وكشفت تحريات المباحث، أن مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب طلب الأب من المتهم الأول السير بهدوء حتى لايصاب أحد بأذى، وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهمان بإحضار زجاجات معبأة بمادة كاوية «ماء نار»، كان يحتفظ بها المتهم الثاني بمنزله، وإلقائها على المجني عليهم في الشارع، ما أدى إلى إحداث إصاباتهم البالغة، وفرا هاربين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.