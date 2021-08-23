تشييع جنازة والدة اللاعب «أحمد حسن» بمسقط رأسه في المنيا

شيع المئات من أهالي مدينة مغاغه، أقصى شمال محافظة المنيا، جنازة والدة اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وقائد المنتخب السابق لكرة القدم.

وترأس «العميد» تشييع جنازة والدته، اليوم، بعد آداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة ونواب مجلس الشعب وعلى رأسهم النائبين أحمد ابو حتة و أيهاب عبدالعظيم، كما حضر عددا من اللاعبين أبرزهم «عبد الظاهر السقا و هشام حنفي ومحمد يوسف»، وعقب الانتهاء من تأدية صلاة الجنازة توجه المشيعون إلى مقابر العائلة لدفن الجثمان بمثواه الأخير بمنطقة الشيخ زياد.

يذكر أن اللاعب أحمد حسن يحظى بحب كبير بين أبناء أهالي مدينة مغاغة، واعتاد على فعل الخير ومساعدة أبناء مدينته منذ أكثر من 20 عاما، منذ بداية احترافه في فريق اندرلخت البلجيكي، ومعروف عنه مساعدة الكبير والصغير، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى طلب ترشحه في بانتخابات مجلس النواب الأخيرة.

ويقيم «أحمد حسن»، مسابقة لتكريم حفظة القرآن الكريم منذ أكثر من 20 عاما، ويوزع خلالها العديد من الجوائز القيمة، ويحرص على حضورها بنفسه كل عام وتكريم الأوائل فيها.

ويعتبر أحمد حسن من رموز الكرة في مصر، ويفخر به أبناء محافظة المنيا نظرا لمسيرته الاحترافية الطويلة ببلجيكا وتركيا، ثم عودته وتألقه في صفوف الأهلي والزمالك، وكذلك تتويجه ببطولات غالية مع المنتخب المصري وهي بطولات كأس الأمم الإفريقية أعوام 1998، 2006، 2008، 2010 .