من المنيا إلى الغربية.. «الحياة اليوم» يستعرض تنفيذ «حياة كريمة» بعدد من المحافظات

خصص برنامج «الحياة اليوم»، إحدى فقراته لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك عبر التواصل مع المسؤوليين عبر الفيديو.

ربيع: أنهينا 25% من بناء مجمع خدمي للمواطنين بمحافظة المنوفية

وقال المهندس محمد ربيع، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إن التطوير الذي يجري بالمحافظة، يتضمن تطوير مركز أشمون ومركز الشهداء، بإجمالي 81 قرية تابعه، وقرية أخرى تدعى «كفر عشمه» وهي قرية أم للوحده المحلية، وتضم 6 قرى، «حاليا أحنا شغالين في مجمع خدمات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة الصفوة وصلت لنسبة إنجاز 25%، وده كان من المشاريع اللي فيها مشاكل كتيرة بسبب نوعيه الأرض، ولكن عملنا أحلال علشان تطلع بالمواصفات المتفق عليها».

ربيع: إنشاء مجمع زراعات وآخر لخدمة الفلاحين بالقرية

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة له عبر الفيديو بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن القرية سيجري فيها إنشاء مجمع زراعات، ومجمع آخر لخدمة الفلاحين، وبدأ العمل فيه حاليا، كما سيجري فيها إنشاء مركز صحي متكامل، مبني عبر النظام الجديد ضمن خطة الدولة للتأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أنه جرى توصيل الغاز الطبيعي لـ5 قرى، ووصل معدل الإنجاز في قرية كفر عشمة لـ97%، «فيه قرية لسه بادئين تركيب شبكات الصرف الصحي».

جبر: «أحنا شغالين في كل محاور التطوير والبناء بالتوازي»

وفي محافظة كفر الشيخ، أوضح إسلام جبر، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، أن مركز مطوبس، جرى إدراجة ضمن المبادرة، والمتكون من 5 وحدات محلية بإجمالي 18 قرية أم، و178 تابع، وفيهم سيتم إنشاء مجمع خدمي للمواطنين، «أحنا شغالين في كل المحاور بالتوازي سواء مشاريع الصرف الصحي أو تدعيم خطوط المياه أو تعديل شبكات الكهرباء ورفع كفائتها، والمستشفيات ستكون مؤهلة لخطة الدولة ضمن التأمين الصحي الشامل».

جبر: «المجمع الخدمي لخدمة المواطنين سيجري تسليمه في يناير 2022.. ويتكون من 3 أدوار»

وأكد خلال مداخلة له عبر الفيديو، أنه بخلاف ذلك، يتم تبطين الترع ورصف الطرق وتوصيل الإنارة العامة، وإنشاء نقاط أسعافيه، أما مشروع المجمع الخدمي للمواطنين، فبدأ بناءه يوليو 2021، وجرى تنفيذ 20% منه، «سيتم تسليمه في يناير 2022، ويتكون من 3 أدوار لخدمة المواطنين، وبه مركز تكنولوجي ومكتب بريد وشهر عقاري، ومكتب للوحدات المحلية، ومكتب للمجالس المحلية، وبيت ثقافة، ومكان لتوفير ماكينات الـATM».

جبر: «تكلفة المشروعات في مركز مطوبس 558 مشروعا بتكلفة تقديرية 6 مليارات جنيه»

وتابع: «تكلفة المشروعات في مركز مطوبس 558 مشروعا بتكلفة تقديرية 6 مليارات جنيه، ومعدلات التنفيذ تتراوح من 20 لـ40%».

الطحاوي: أنشأنا 25 فصلا بمدرسة نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص

وفي محافظة المنيا، أشار الدكتور أشرف الطحاوي، منسق عام حياة كريمة بالمحافظة، إلى أن التكلفة التقديرية للمشروعات الجاري إنشائها في القرى هناك، بلغت 23 مليار جنيه، «أنا بتواجد حاليا أمام مدرسة نزلة أسمنت العامة بمركز أبو قرقاص، وكان فيها 11 فصل فقط، وعملنا توسعة وزودنا 25 فصل، والكثافة قلت من 60 طالب لـ35 طالب فقط في المدرسة».

وفند: «سيجري تطوير 192 قرية تطوير كامل بـ775 تابع، وهيكون عندنا 47 قرية من قرية أبو قرقاص، و217 تابع بمحافظة المنيا، وهيكون ليهم نصيب في الخدمات، وكمان عندنا محور الأبنية التعليمية وسلمنا 4 مدارس بتكلفة 30 مليون بالكامل».