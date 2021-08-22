جامعة المنيا: لن نسمح للطلاب بدخول معامل التنسيق بدون «ماسكات طبية»

شدد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، على ضرورة ارتداء طلاب المرحلة الأولى الناجحين في الثانوية العامة الكمامة الطبية، والالتزام بالإجراءات التي حددتها معامل التنسيق بالجامعة، منوهًا بأنه لن يسمح لأي طالب بالدخول بدونه، حفاظًا على سلامة المترددين واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بالمعامل.

وقال رئيس الجامعة، إن فرع مكتب تنسيق القبول بالجامعة يواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطلاب الالتحاق بها، عبر الخدمة المجانية المتاحة على موقع الوزارة http://www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك من خلال معملين للحاسب الآلي أحدهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم داخل الحرم، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق،

وأشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة وفرت فريق عمل متكامل ومؤهل من أخصائي شئون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم، لضمان اختيار الكليات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم ووفقًا للنطاق الجغرافي، إلى جانب إطلاق اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر مبادرة تحت عنوان «إحنا معاك» لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور ومتابعة الإجراءات الاحترازية.

والجدير بالذكر، أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب على مدار 24 ساعة خلال فترة التسجيل، ويمكن للطالب تسجيل رغباته بحاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغباته عدة مرات قبل انتهاء الفترة المحددة لمرحلة التسجيل.