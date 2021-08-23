اللبنانيون يقطعون الطرق احتجاجًا على رفع أسعار البنزين «فيديو»

اندلعت احتجاجات في مختلف مناطق لبنان، اليوم الاثنين، بسبب غياب المحروقات من محطات الوقود، على الرغم من قرار الحكومة اللبنانية أمس بـ رفع أسعار البنزين، بنسبة قياسية وصلت إلى 66% بداعي مواجهة نقص المحروقات في السوق، وذلك بعد مشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان المركزي.

وجاء تطبيق أسعار البنزين الجديدة في لبنان، كخطوة تعني عمليا رفع الدعم عنه، وهي الخطوة التي رأت الحكومة اللبنانية أنها ضرورة لمواجهة النقص الحاد في المحروقات التي تتسبب في معاناة المواطنين يوميا.

لبنانيون غاضبون يقطعون الطرق بالإطارات المشتعلة

وذكرت قناة «روسيا اليوم»، أن عددًا من اللبنانيين قطعوا الطرقات بالسيارات والشاحنات، بينما لجأ آخرون لقطع الطرق بالإطارات المشتعلة بالحجارة والحواجز.

ويعاني لبنان خلال الأسابيع الماضية من أزمة وقود حادة، حيث ينتظر المواطنون لساعات طويلة أمام محطات الوقود للحصول عليه، بينما يتم تهريب كميات كبيرة منه لبيعها بأسعار الدولار في السوق السوداء، والذي يقابل 20 ألف ليرة، في حين السعر الرسمي للدولار الأمريكي في لبنان نحو 8 آلاف ليرة لبنانية.

طوابير طويلة بسبب نقص الوقود في لبنان

وتمتد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود لكيلومترات، في وقت تعاني كثير من المرافق والمؤسسات العامة والخاصة من أزمة نقص الوقود، خصوصا بعض المستشفيات.

وأمام بيع المحروقات في السوق السوداء وتهريبه، يعمل الجيش اللبناني على مكافحة عمليات تهريب الوقود، ولجأ الجيش إلى قرار بتوزيع أي كميات وقود يتم ضبطها على المواطنين ومجانا.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد أوقف تمويل سعر الوقود وفق السعر الرسمي للدولار، الأمر الذي شكل خطوة مهدت لقرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، في وقت يخشى كثير من المراقبين أن يتسبب القرار الجديد بشأن أسعار البنزين في مفاقمة الأوضاع.