«حزب الله» يتحدى: ناقلة وقود إيرانية ستبحر إلى لبنان

قال الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن ناقلة نفط ستنطلق من إيران «في غضون ساعات»، لجلب إمدادات الوقود التي تشتد الحاجة إليها فى لبنان، وذلك في تحدى للعقوبات الأمريكية وفقا لتقرير نشرته وكالة «فرنس برس» صباح اليوم.

وكان نصر الله، قال في وقت سابق، إنه سيلجأ إلى حليف حركته طهران إذا فشلت السلطات في معالجة النقص الحاد والمتزايد في الوقود الناجم عن أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على كوكب الأرض منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وهذه الخطوة، التي تحظرها العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الإيرانية، قد تجر لبنان إلى حرب بحرية سرية بين طهران وإسرائيل على حد وصف وكالة «فرانس برس».

أرض لبناينة

وقال نصر الله خلال كلمة متلفزة بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء: إن السفينة من لحظة إبحارها في الساعات المقبلة وحتى دخولها المياه «المتوسط»، ستعتبر أراض لبنانية، مضيفا: «للأمريكيين والإسرائيليين أقول: إنها أرض لبنانية».

وتابع: إن أول سفينة ستجلب الوقود لكنه أضاف: أن المزيد من السفن ستتبعها لمعالجة النقص الذي أدى إلى توقف لبنان، بينما لم يحدد نصر الله، أين أو كيف ستصل الشحنة إلى لبنان وتفريغها.

ومنذ فبراير من هذا العام، انخرطت إيران وإسرائيل في «حرب خفية»، حيث تعرضت السفن المرتبطة بكل دولة لهجوم في المياه حول الخليج على حد تعبير وكالة «فرنس برس» في تقريرها حول كلمة نصر الله.

وبدون وقود الديزل اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، واجه اللبنانيون مؤخرا، انقطاعات في التيار الكهربائي تصل إلى 22 ساعة في اليوم، مع إغلاق الشركات والمستشفيات والمكاتب الحكومية.