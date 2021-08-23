قبل رحيلها بساعات.. رسالة مؤثرة من والدة أحمد حسن لـ«الصقر»

«دموع ومواساة» في مدينة مغاغة بالمنيا، لرحيل والدة الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بعد أن وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، إثر معاناة مع المرض دامت لأيام، تسببت في دخولها أحد مستشفيات المنيا، لتفارق الحياة منذ ساعات في صدمة لكابتن المنتخب القومي الأسبق، إذ كانت حالتها بدأت في الاستقرار قبل الوفاة.

سبب وفاة والدة أحمد حسن

وأصيبت والدة أحمد حسن بفيروس كورونا، إذ تلقت العدوى خلال حضورها حفل زفاف حفيدتها منذ 5 أيام، ومع معاناتها من مرض السكر دخلت في حالة من الاضطراب الصحي في الأيام الأخيرة، وانتقلت على إثره للمستشفى منذ 3 أيام، وعلى الرغم من استقرار حالتها أول أمس، إلا أنها رحلت فجأة بانخفاض الأكسجين ونبضات القلب، ما تسبب في صدمة لنجم منتخب مصر وشقيقاته الفتيات، حيث تلقى «الصقر» خبر وفاتها تدريجيًا من الأطباء، بعد ساعات من وصوله للمستشفى للاطمئنان على حالتها.

رسالة خاصة من الأم لـ«الصقر»

قبل ساعات من رحيل والدة أحمد حسن، ودعته برسالة خاصة ومؤثرة، بحسب تصريحات مصدر مقرب بالعائلة لـ«الوطن»، حيث طلبت من الممرضة المرافقة لها تصويرها فيديو، وهى تشير له بيديها ضاحة «باي باي»، موجهة الرسالة عبر «واتس آب» إلى «الصقر»، وكأنها شعرت بأنها في اللحظات الأخيرة فأرادت توديعه، وطمأنته عليها.

أول رد فعل من أحمد حسن بعد معرفته بوفاة والدته

وتلقى أحمد حسن نبأ وفاة والدته بصدمة كبيرة، حيث كان رد فعله الأول أن يحتضن نجيله «حسن والحبيب»، ويضمهما إلى صدره بقوة، بينما هو في حالة من الإنهيار والبكاء، ونفس الأمر كان حال شقيقاته، إذ كانت الأم قبل دخولها المستشفى في حالة جيدة، وحضرت حفل زفاف حفيدتها منذ 5 أيام في مركز العدوة شمال المنيا.

أهالي مغاغة يودعون والدة أحمد حسن

وخرج أهالي مغاغة ليودعوا والدة أحمد حسن، صاحبة السيرة العطرة، والتي اعتادت على مساعدة أهالي المركز والقرى التابعة له، بحسب حديث الأهالي، من خلال تجهيز الفتيات للزواج، وإخراج أموال شهرية للمحتاجين، وهو ما انعكس على دموع الحاضرين اليوم في الجنازة، وأعداد المشيعين.

وانتهى الكابتن أحمد حسن، من تشيع جنازة والدته منذ دقائق بمغاغة، بعد الصلاة عليها في مسجد السلام بالمركز، ودفنها في مقابر العائلة، على أن يتلقى العزاء في منزل العائلة بالمنيا، ويوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الرياضة، والشخصيات البارزة، من بينهم الكابتن محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وعبدالظاهر السقا، وهشام حنفي، وإيهاب الخطيب، رئيس قناة النادي الأهلي، ومحمد العقبي المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، ومصطفى زمزم رئيس مؤسسة صناع الخير، وحازم الحديدي الناقد الرياضي، وسامي عبدالراضي رئيس تحرير قناة النهار، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ.