محام يكشف العقوبة المتوقعة على أحمد حسن حال ثبوت تحرشه بفتاة

سما محمد، اسم تردد كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما ادعت تعرضها للتحرش من اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، مؤكدة أنها تحدثت معه بعدما أعلن حاجته لممثلات عبر موقع «إنستجرام»، لتأدية أحد الأدوار في فيلم جديد له.

وبحسب الراوية التي ادعتها الفتاة عبر مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، قالت إن أحمد حسن طلب منها المجيء إلى منزله لإقامة علاقة غير شرعية وطلب صور خاصة لها، إلا أنها قررت فضح أمره لتحذير الفتيات منه، وقدمت بلاغا ضده.

محام: الحبس 6 أشهر حال ثبات التهمة على أحمد حسن

من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إن القانون المصري الجديد المتعلق بالتحرش لا يفرق بين التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي عن التحرش بالفتيات بشكل مباشر سواء في الشارع أو غيره، موكدا أنه في حال إثبات المحكمة تحرش اليوتيوبر بالفتاة فإنه سيعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 20 ألف جنية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 306 مكرر (أ) ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وأوضح مهران، أنه في حال إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فإن العقوبة تكون الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع بأن القانون الجديد الخاص بالتحرش والذي جرى الموافقة عليه من قِبل مجلس النواب، فإن المادة رقم 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ما العقوبة القانونية على الفتاة حال براءة أحمد حسن؟

وأوضح أنه إذا في ثبت براءة اليوتيوبر أحمد حسن من تهمة التحرش المنسوبة له، فإن القانون المصري لا ينص على عقوبة بالسجن للفتاة، ولكن يضمن التعويضات المادية والأدبية للمجني عليه: «للأسف القانون المصري لم يحدد عقوبة بالسجن في حال تبين أن الفتاة كاذبة».