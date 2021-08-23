تفاصيل جديدة عن جراحة نضال الشافعي: استئصال 15 سم من القولون

كشف مصدر مقرب من الفنان نضال الشافعي تفاصيل جديدة عن الجراحة الدقيقة التي أجراها، فجر أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة جراء إصابته بثقب في القولون.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الفريق الطبي المعالج لحالة نضال الشافعي استأصلوا 15 سنتيمتر من قولون الأخير في العملية، مضيفًا أنه من المحتمل خضوعه لجراحة جديدة بعد شهر ونصف الشهر من الآن.

وأشار المصدر إلى أن نضال الشافعي من المقرر احتجازه داخل المستشفي لمدة لن تقل عن 5 أيام، بخاصة وأن حالته ليست مستقرة بشكل نهائي حتي الآن.

وكان نضال الشافعي قد اتهم المنتج مدحت سعد بالتسبب في إصابته بثقب في القولون بعد شعوره بحالة من الغضب الشديد إزاء عدم وفاء الأخير بوعوده التي قطعها علي نفسه فيما يخص فيلم "ميني بار" علي مدار 3 سنوات كاملة.وطالب الشافعي في تصريحات سابقة ل "الوطن" زملائه الممثلين بعدم التعامل مع الأسماء غير الموثوق فيها علي صعيد الإنتاج، لأن ذلك قد يتسبب في أضرار نفسية وصحية عليهم، بحسب قوله.

توقف تصوير فيلم ميني بار لمدة عام ونصف العام

يذكر أنّ فيلم ميني بار، قد توقف تصويره لأكثر من عام ونصف العام تقريبًا، بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد جرى استئناف التصوير مؤخرًا، داخل استديو مصر بالقاهرة.

أبطال فيلم ميني بار لـ نضال الشافعي

فيلم ميني بار، من بطولة عدد كبير من الفنانين، نضال الشافعى، ومدحت تيخا، وصلاح عبد الله، وأمينة، ومنة فضالى، وراندا البحيرى، وحسن عبد الفتاح، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، ومحمد أوتاكا، ومحمود فارس، وعلاء زينهم، وصبرى عبد المنعم وإبرام سمير.