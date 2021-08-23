أخر أخبار الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

يبحث الجمهور عن آخر أخبار الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، بعدما شعر بألم شديد، توجه على إثره للمستشفى؛ ليتم عمل الفحوصات اللازمة، ويكتشف الأطباء إصابته بانفجار بجزء من القولون، وتعرضه لوعكة صحية شديدة، ألزمته دخول العمليات على الفور.

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

استقرت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي حسبما أكدت مصادر مقربة من نضال الشافعي لـ«الوطن»، بعد نجاح العملية الأخيرة، حيث أنه قام باستئصال نحو 15 سم، وتم تركيب أنبوب «رايل» في الأنف بعد العملية، ولازال تحت الملاحظة في الوقت الحالي من قِبل الأطباء.

سبب انفجار قولون الفنان نضال الشافعي

أزمة بين الفنان نضال الشافعي ومدحت سعد منتج فيلم «ميني بار»، بعدما جرى تصوير جزء كبير من العمل، بجوار عدد من النجوم منهم صلاح عبدالله، وأمينة، ومنة فضالي، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وامتنع المنتج عن إعطاء «نضال» أجره، وهو الأمر الذي سبب له حالة من الغضب الشديد، ما أسفر عن انفجار جزء من القولون، دخل على إثره المستشفى، وفقًا لتصريحات «الشافعي» لـ«الوطن».

دعم الفنانين لنضال الشافعي

أعلن الفنانة منة فضالي، دعمها للفنان نضال الشافعي قائلة: «نضال مش بس زميل لا أخ وصاحب بجد وبحبو وبحترمو جدا وكل الناس بتحبو وبتحترمو ومعروف عن نضال أنو هادي ومؤدب بزياده والناس بتستغل ده للاسف، اللي حصل لنضال نتيجه زعل وانفعال وصلو لعملية كبيرة في القولون علشان الشغلانه اللي احنا فيها اللي الناس فاكرة ان حياتنا مرفهه بس لا احنا بنشوف الوحش اكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للاسف».

بينما دعمت الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان نضال الشافع، قائلة: «ربنا يشفيه ويعافيه يارب الف سلامه علي نضال يارب يقومه بألف سلامه الله يخرب بيت الزعل بيعمل كتير في بني آدم».