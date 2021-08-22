نضال الشافعي لـ«الوطن»: منتج «ميني بار» وراء إصابتي بانفجار في القولون

اتهم الفنان نضال الشافعي، المنتج مدحت سعد، بالتسبب في إصابته بثقب في القولون أدى إلى دخوله غرفة العمليات، فجر اليوم الأحد، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

نضال الشافعي: ضقت ذرعًا من منتج فيلمي

وقال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ضاق ذرعا من وعود منتج فيلمه الجديد «ميني بار» التي لم ينفذها على مدار 3 أعوام كاملة، مضيفا أن آخر الوعود كان الانتهاء من تصوير الفيلم يوم الجمعة الماضية، إلا أن المنتج لم يحقق هذا الوعد أيضا.

نضال الشافعي: أطالب زملائي بعدم التعامل مع منتجين غير موثوق فيهم

وشدد على أن عدم وفاء منتج الفيلم بوعوده معه أدخله في حالة انفعال داخلي شديد، الأربعاء الماضي، ما تسبب في تعرضه لأزمة صحية وحدوث انفجار في القولون.

وطالب الشافعي زملاءه بعدم التعامل مع المنتجين غير الموثوق فيهم كي لا يصابوا بأي أضرار صحية أو ما إلى ذلك.