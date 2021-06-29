عاجل.. «النواب» للمواطنين: 24 ساعة آخر موعد لسداد الضريبة العقارية

وجه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسالة مهمة إلى المواطنين، بشأن الضريبة العقارية، مؤكدا أن غدا آخر موعد لسداد القسط الأول للضريبة العقارية، حيث يبدأ سداد القسط الأول من يناير حتى نهاية يونيو الجاري، على أن يبدأ موعد سداد القسط الثاني، من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر، مناشدا المواطنين بسرعة السداد.

سداد الضريبة العقارية

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن سداد الضريبة كاملة، بنهاية ميعاد القسط الأول، المقرر أن ينتهي نهاية الشهر الجاري، خلال 24 ساعة، وعدم انتظار موعد القسط الثاني لمن أراد ذلك.

وشدد ياسر عمر، على أنه لا توجد مبالغة في تقديرات الضريبة على الوحدات العقارية، وأنه جرى الاسترشاد بالأسعار السائدة بكل منطقة سكنية، ويحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية، والقيمة المستحقة عليها، أي أن هذه التقديرات ليست نهائية.

قيمة الضريبة المضافة

وأضاف «عمر»، أن الضريبة العقارية، على الوحدة العقارية الخاصة أو السكن الخاص، وتكون مستحقة إذا تجاوزت القيمة السوقية له 2 مليون جنيه، وتستحق الضريبة العقارية عنه في هذه الحالة بقيمة 120 جنيهًا سنويا، فيما تكون قيمة الضريبة 750 جنيهًا، بالنسبة للعقار الذي تكون قيمته السوقية 2.5 مليون جنيه، وتبلغ قيمة الضريبة العقارية على المسكن أو العقار الذي تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه 1380 جنيهًا.

وأوضح عمر، أن مصلحة الضرائب العقارية كانت فتحت أبوابها حتى نهاية مارس الماضي، لتقديم الإقرارات للعقارات والوحدات الخاصة، التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وتقديم طلب إعفاء على «نموذج 6»، مرفق به بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، مع كل البيانات والوحدات المملوكة والمستندات الدالة.

وطالب ياسر عمر، المواطنين سرعة سداد الضريبة ومستحقات الدولة حتى لا يتعرض للغرامة.

وأشار وكيل خطة النواب، إلى انه يمكن سداد كل الأقساط مع الدفعة الأولى غدا، حيث يجري تحصيل الضريبة العقارية سنويًا، على قسطين متساويين، الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، موضحا أنه إذا لم يتم الإخطار رسميا، يكون من حق المواطن أن يلجأ إلى الطعن بمجرد المطالبة.