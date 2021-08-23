البورصة تغلق على ارتفاعات جماعية مع انتهاء عمليات جني الأرباح

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاعات جماعية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.81%، ليغلق عند مستوى 10884.29 نقطة، مع انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح.

المؤشرات

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.74%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2973.67 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1.52%، لينهي التعاملات عند مستوى 3932.91 نقطة.

كما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.26%، مغلقا الجلسة عند 2420.44 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 530.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 62.200 ألف صفقة.

من جانبه، قال حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر الرئيسي اليوم بأكثر من 193 نقطة، جاء مع انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح للأسهم القيادية ليخترق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10850 ويغلق أعلاه، وذلك بفضل انتهاء مرحلة جني الأرباح والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية به واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء،

وأضاف «عيد»، أن الاستقرار أعلى مستوى الدعم 10850 نقطة يستهدف المؤشر مستوى المقاومة 11000 ثم 11200 وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية عند مستوي المقاومة قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم 10850 نقطة.

وأوضح المحلل المالي عيد، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70»، نجح في تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا عند 2973.67 بمكاسب 50.95 نقطة بفضل استمرار الأداء الإيجابي لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء بجلسة اليوم، الأمر الذي انعكس بالإيجابية على أداء أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، وفي حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر مستوى الدعم 2920 نقطة.

وشهدت الجلسة التداول على 196 سهما، حيث ارتفع 114 سهما، فيما انخفض 51 أخرى، واستقر 31 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم «المصرية للدواجن» الارتفاعات بنسبة 9.9%، ليبلغ مستوى 5.99 جنيه، تلاه سهم «الشمس للاسكان والتعمير» بنسبة 9.7% عند سعر 13.56 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «المتحدة للاسكان والتعمير» مرتفعًا بنحو 9.6%، بالغًا مستوى 8.68 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وجاء سهم «المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.99% ليتراجع عند سعر 1.5 جنيه، تلاه سهم «بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا» بنسبة 9.79% عند مستوى 26.8 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية» بنسبة 9.44% متراجعًا عند مستوى 14 جنيها.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 6.7 مليون جنيه للعرب، و49.9 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 56.6 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 722.886 مليار جنيه.