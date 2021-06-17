رئيس البورصة: حملتنا الإعلانية الأخيرة هدفها التوعية بقنوات الاستثمار

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الهدف الرئيسي من الحملة الإعلانية الأخيرة التي أطلقتها البورصة، هدفها توعيه المواطنين بوجود قناة استثمارية يتبعها كل دول العالم، عبر أشهر لشركات مقيدة في البورصة، وهي أحدى القنوات الاستثمارية، التي يستثمر فيها الأفراد، ونعمل على زيادة التوعية بالاستثمار في البورصة، «علشان تستفيد من النمو الاقتصادي اللي بنتكلم عليه لازم تتجه لسوق الأسهم».

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الاستثمار في البورصة، يتم عبر عدد من الروافد، كدخول صاحب المال نفسه ويقوم بمتابعه أسهمه صعودا وهبوطا وهو من يأخذ القرار ويكون مسؤول عنه، وأخرين هم أصحاب فوائد مالية كبيرة ويسعوا للادخار في سوق الأسهم وفي تلك الحالة يلجأوان لمن يقوم بإدارة تلك الاستثمارات.

وأوضح أنه وبالنسبة لمن يريدوا الادخار تدريجيا بأرقام قليلة تؤدى إلى عوائد كبيرة وصولا لـ20 عام، حيث أن البورصات تحقق عوائد لمن يسعي للادخار تدريجيا، «بالنسبة لدول إما يروحوا لصناديق الاستثمار وبيتم الاستثمار في سوق الأسهم بالكامل، وفي تلك الحالة فيه وثائق سعرها 10 جنيه، ويقدر المواطن يشتري عدد من الوثائق على مستوى شهري وبيتم استثمارها عبر مدير استثمار محترف بالنيابة عن الشخص».

وأكد أن الادخار التراكمي التدريجي في سوق الأسهم أو رأس المال ثبت بأنه من أكثر الروافد التي تعطي أموال على المدى الطويل، «لما بنيجي نقارن القنوات الاستثمارية الأخرى بنلاقي أنك متقدرش تعمل العوائد الطيبة، وصولا بـ20 عاما أو الفترات الزمنية الطويلة».